Coronavirus: Gallera, 'tamponi anche a medici base e personale ospedali'

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Domani convocheremo una giunta straordinaria per approvare alcune delibere. Fra queste è previsto di fare i tamponi ai medici di medicina generale". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Metteremo a disposizione alcuni ambulatori gestiti dalle Ats e anche la presa in carico di tutto il personale all'interno degli ospedali con un rilevamento quotidiano della loro temperatura e con i tamponi per tutti quelli che hanno più di 37 di febbre. Un modo per tutelare e monitorare la salute del personale sanitario che è sul fronte", ha aggiunto.