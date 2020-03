Coronavirus: Gori, 'a Bergamo in arrivo 25 militari per controllo territorio'

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, l'invio di 25 militari per funzioni di controllo del territorio. "Saranno dislocati in base alle indicazioni della Prefettura, per dare un aiuto alle forze dell'ordine e alla polizia locale", ha spiegato Gori. "Anche questo è un apprezzabile segnale di attenzione. Ringrazio i ministri che si stanno fattivamente interessando delle necessità del nostro territorio, e con loro i nostri parlamentari, che certo hanno contribuito a sollecitarne le decisioni”.