Milano: controlli polizia, tre arresti per droga

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre persone a Milano per possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo per il rispetto dell'ordinanza del coronavirus ai giardinetti di largo Brasilia gli agenti hanno fermato una ragazza, che però non ha fornito i motivi della sua presenza in strada e ha iniziato a insultarli. Accompagnata in commissariato, nello zaino della giovane sono stati trovati e sequestrati 26 grammi di marijuana e un coltello a serramanico con lama a scomparsa. La ragazza, una giovane milanese da poco maggiorenne, è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio e indagata per l'articolo 650 del codice penale.

Ai Bastioni di Porta Venezia un uomo è fuggito alla vista della polizia, abbandonando uno zainetto contenente 400 grammi di marijuana suddivisa in 30 involucri. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno bloccato e identificato l'uomo, un 25enne del Gambia, trovato in possesso di 90 euro, e lo hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel mezzanino della fermata Loreto della metropolitana è stato controllato un 27enne libico, trovato in possesso di 35 grammi di hashish, suddivisi in cinque dosi, e bilancino di precisione. L'uomo è stata arrestato. In viale Jenner, infine, gli agenti hanno controllato un cittadino marocchino di 41 anni, che aveva gettato a terra un involucro contenente 18 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato.