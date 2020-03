Varese: assessore Cattaneo, 'da incendio Gallarate no emissioni nocive'

21 marzo 2020 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - “Dalle prime verifiche effettuate da Arpa non si sono riscontrati elementi di particolare criticità in ordine alle emissioni in atmosfera. L'incendio è stato causato dall'esplosione durante la manutenzione sugli impianti e ha bruciato prevalentemente olio e non prodotto finito”. Lo dichiara l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, sull'incendio scoppiato a Gallarate, in provincia di Varese, in una ditta di materie plastiche.

“Arpa, come di consueto in questi casi – prosegue Cattaneo - monitorerà l'area dell'incendio anche nelle prossime ore in modo da valutare la presenza di inquinanti nell'aria e fornirà comunicazioni più precise”.