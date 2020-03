Coronavirus: Gori, 'a Bergamo presto nuovi medici e respiratori'

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Videoconferenza di oltre un'ora e mezza oggi pomeriggio fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i sindaci delle province lombarde più colpite dal coronavirus: Bergamo, Brescia, Cremona e Piacenza. Al centro della videoconferenza sono state le criticità del sistema sanitario, con il bisogno urgente di dispositivi di protezione, ma soprattutto di equipaggiamento e personale medico.

Conte ha detto che la call del governo di ieri per reperire 300 medici, ha dato un riscontro molto superiore. “Arriveranno quindi presto medici e infermieri a soccorso delle strutture del territorio – ha spiegato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori – e abbiamo anche la possibilità di ottenere respiratori e ventilatori grazie alle relazioni internazionali con altri Paesi, come la Russia, ci ha spiegato il premier Conte.”

Sul tema delle ulteriori misure restrittive chieste da Gori, dai sindaci lombardi e da Regione Lombardia, “c'è attenzione, ma non ancora impegni. Noi sindaci abbiamo con forza ribadito la richiesta di ulteriori misure restrittive, con includano anche le attività produttive non essenziali o strategiche. Almeno per la Lombardia. Quello di oggi è stato comunque un segno di attenzione molto esplicito del governo. Il presidente Conte ha espresso affetto e solidarietà verso tutti i nostri cittadini in queste ore così difficili.”