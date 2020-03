Coronavirus: Pavia, in una settimana 488 denunciati per violazione misure

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Proseguono, in provincia di Pavia le attività di controllo sul rispetto delle misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Nel corso della settimana complessivamente sono state controllate 6.163 persone, di cui 488 denunciate ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, 11 denunciate ai sensi degli articoli 495 e 496, per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, e 36 persone denunciate per altri reati.

Nel corso dei controlli 23 persone sono state tratte in arresto. Inoltre sono state controllate 2.100 attività commerciali e in 14 casi il titolare è stato denunciato per violazione dell'articolo 650.