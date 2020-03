Coronavirus: Perego (Fi), 'ospedale Fiera Milano simbolo di Lombardia che lotta'

22 marzo 2020 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Il nuovo ospedale nell'area ex Fiera di Milano sarà più di un ospedale con 300 posti letto, sarà il simbolo di una Lombardia che non soccombe e che lotta per sconfiggere il Coronavirus. Rappresenterà un messaggio di speranza e vita per tutta Italia". Lo afferma Matteo Perego, deputato di Forza Italia.

"Un ringraziamento speciale -aggiunge- ai tanti soggetti privati e pubblici, da Intesa Sanpaolo ad Armani, Prada, Moncler, Berlusconi, Caprotti e tanti altri che ne hanno permesso la costruzione in pochi giorni. Insieme ce la faremo”.