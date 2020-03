Coronavirus: Trizzino (M5S), 'è rischioso andare in Parlamento ma non mi tiro indietro'

22 marzo 2020 a

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - "Certo che se bisogna votare io ci sarò. È ovvio che bisogna farlo anche se è rischioso. Io non sono uno che si è mai tirato indietro ed in questo momento bisogna che tutti facciano il loro dovere". Lo ha detto all'Adnkronos il deputato del M5S Giorgio Trizzino, parlando del ritorno in Parlamento. "Certo che la preoccupazione circola tra tutti i deputati - dice ancora parlando degli altri deputati - ma questo è comprensibile. Non so chi non vorrebbe andare, ma sono certo che se saremo chiamati andremo tutti, aerei permettendo".