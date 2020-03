Coronavirus: guarito questore Bergamo, negativi gli ultimi due tamponi di controllo

22 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - Il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, è guarito dal coronavirus. I due ultimi tamponi di controllo eseguiti sono risultati entrambi negativi. "Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno", si limita a dire Auriemma. "È dura. Sono e siamo qui a sostenere tutti, il Paese e in particolare la Sanità", aggiunge. Il contagio del questore di Bergamo era stata rilevata lo scorso 6 marzo. Anche se si trattava di un contagio del tutto asintomatico. "Ho la fortuna di avere a mia disposizione un alloggio in questura e quindi posso trascorrere il periodo di quarantena sul posto di lavoro - aveva detto il questore - Quindi continuo a lavorare e dirigere le operazioni di polizia in questo delicato momento anche senza avere contatti diretti con nessuno dei dipendenti della questura".