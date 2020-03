Coronavirus: attrezzature in arrivo con volo Aeronautica Militare a Bergamo

22 marzo 2020 a

a

a

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - All'aeroporto di Milano Bergamo prosegue l'attività di supporto al movimento delle merci aeree, che in questo periodo comprende voli dedicati al trasporto di materiale sanitario a supporto delle unità ospedaliere e di protezione civile impegnate nell'emergenza coronavirus.

Nell'ambito di questo tipo di missioni, coordinate dal Ministero della Difesa, nelle prime ore del mattino di domenica 22 marzo è atterrato un C130 dell'Aeronautica Militare, proveniente da Dusseldorf, con a bordo un carico comprendente letti e 16 respiratori completi di monitor per la terapia intensiva, che è stato conferito e preso in carico dalla Croce Rossa per conto della onlus Hope di Milano che ha promosso gli aiuti e organizzato il viaggio di trasferimento.

"Questo genere di missioni rientrano nell'ambito delle attività di supporto, fortemente volute dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che le forze armate stanno assicurando in concorso con il Dipartimento della Protezione civile e gli altri Dicasteri impegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto nel Paese", si legge nella nota Sacbo. L'Aeronautica Militare è impegnata anche per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, attraverso speciali barelle isolate.