Coronavirus: F. Sala, 'attività essenziali avanti, il resto si fermi'

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Sia sulla nostra ordinanza che sul decreto del governo ribadiamo che le filiere dei prodotti farmaceutici e alimentari possono e devono continuare a produrre. La nostra ordinanza è frutto del lavoro di raccordo con associazioni di categoria, parti sociali e i sindaci. Pur non potendo vietare, la nostra ordinanza invita le produzioni non necessarie a fermarsi. Le attività essenziali devono andare avanti". Così il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala, coordinatore della task force economia per l'emergenza coronavirus, è intervenuto al punto stampa convocato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"La logistica legata all'industria farmaceutica e ai generi alimentari non può fermarsi. Il resto è meglio che si fermi. In questo momento è il massimo che possiamo fare". Riguardo alla rilevazione degli spostamenti dei cittadini ricostruita attraverso il cambio di celle telefoniche utilizzate dagli smartphone dei lombardi in movimento, il vicepresidente Sala ha sottolineato che "A ieri la mobilità dei lombardi era tra il 32 e il 33%, un dato che si è abbassato rispetto a sabato scorso quando avevamo il 38% di movimenti in Lombardia. Le persone si stanno muovendo meno, ora attendiamo i dati dei giorni feriali per capire gli effetti della nostra ordinanza".

Quanto ad un aspetto specifico dell'ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana, il vicepresidente Sala ha voluto anticipare che "Domani con una delibera in Giunta metteremo a disposizione degli alloggi in alberghi e strutture che stiamo identificando per chi non può isolarsi nella propria abitazione. L'adesione sarà su base volontaria e per questo dobbiamo ringraziare i medici di base che ci stanno supportando".