Coronavirus: atterrati a Malpensa medici cubani, raggiungeranno Crema (2)

22 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Sono qui anche a nome del presidente Fontana - ha sottolineato il vicepresidente Sala - per accogliere questa importante delegazione che certamente contribuirà in maniera forte e decisiva per sostenere tutti coloro che sono in prima linea da giorni per contrastare la diffusione del virus".

"Il grande lavoro che questa Giunta ha saputo mettere in atto sin dall'inizio del mandato - ha rimarcato il sottosegretario Rizzi - ci ha permesso a livello di relazioni internazionali di costruire rapporti importanti che in questo momento si rivelano più che mai preziosi. Ringraziamo Cuba e i medici cubani per il loro determinante contributo".

"Considerando anche e soprattutto le nuove strutture da campo che ospiteranno ospedali - ha aggiunto l'assessore Foroni - e con il crescere dei posti letto di terapia intensiva nei nostri nosocomi accogliamo questi medici che sono venuti in maniera convinta forte unita e solidale per darci una mano a fronteggiare una situazione complicata e ogni giorno più critica".