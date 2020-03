Coronavirus: Milano, denunciate 425 persone per violazione misure contenimento

23 marzo 2020 a

a

a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Sono 5.754 le persone controllate ieri a Milano e provincia dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Le persone denunciate per violazione dell'articolo 650 del codice penale, si spiega dalla Prefettura di Milano, sono 425 e tre quelle per falsa attestazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla propria identità. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 3.367. I titolari di esercizi denunciati sono tre e due quelli sanzionati.