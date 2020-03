Coronavirus: Fontana, 'se prevale Dpcm no guerra ma mia ordinanza è più giusta'

23 marzo 2020 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Io non ho mai avuto nessun problema con il governo, sento i ministri Boccia, Speranza, il presidente del Consiglio a volte anche due volte al giorno. Ci sono dei problemi che io avrei risolto in modo diverso. Se dicessi che nel momento in cui il Dpcm supera la mia ordinanza io vado al Tar farei una cosa sbagliata e dimostrerei di volere la guerra. Ma io non voglio nessuna guerra". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a 24Mattino su Radio 24 rispondendo alla domanda se l'ordinanza emanata venerdì dalla Regione Lombardia e il nuovo decreto del governo siano sovrapponibili.

"Oggi faremo degli approfondimenti e cercheremo di chiarire quale dei due è in vigore. Se dovesse prevale il loro Dpcm ne prendo atto. Con ciò credo di poter legittimamente dire che secondo me era il più giusta la mia ordinanza", ha concluso Fontana.