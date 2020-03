Palermo: omicidio Fragalà, giudici Palermo in Camera di Consiglio

23 marzo 2020 a

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - Sarà emessa oggi a Palermo la sentenza per l'omicidio del noto avvocato penalista Enzo Fragalà, ucciso nel febbraio del 2010 dopo un pestaggio nei pressi del suo studio legale vicino al Tribunale del capoluogo siciliano. I giudici della Corte d'assise sono entrati in camera di consiglio poco prima delle 10. La Camera di consiglio viene tenuta, per motivi di spazi per l'emergenza coronavirus, proprio nell'aula bunler del carcere Ucciardone perché molto più spaziosa. I pubblici ministeri Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli, che rappresentano l'accusa, hanno rinunciato alle repliche e così i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. Alla sbarra sei imputati: Francesco Arcuri, Antonino Abbate, Francesco Paolo Cocco, Francesco Castronovo, Antonino Siragusa e Salvatore Ingrassia. L'accusa ha chiesto per tutti la pena dell'ergastolo. Per tutti l'accusa ha chiesto l'ergastolo.