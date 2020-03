Coronavirus: Fidim acquista 260 ventilatori polmonari per ospedale Fiera

23 marzo 2020 a

a

a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Fidim, holding della famiglia Rovati ha acquistato direttamente 260 ventilatori polmonari destinati al nuovo centro di terapia intensiva e sub-intensiva in costruzione presso la struttura Fiera Milano per far fronte all'emergenza Coronavirus. I ventilatori, per un valore di circa 2 milioni di euro, sono stati acquistati presso l'azienda cinese Beijing Eternity Electronic Technology, tra i leader mondiali nella produzione di apparecchiature per centri medici di anestesia e rianimazione.

Nel momento in cui il team di Guido Bertolaso, consulente personale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per l'emergenza, "ha reperito sul mercato cinese i ventilatori e manifestato l'urgenza che fossero immediatamente acquistati per una rapida consegna in Italia, Fidim si è prontamente attivata per finalizzare l'operazione d'acquisto", si legge nella nota. I primi 50 ventilatori polmonari giungeranno a Milano nel corso della settimana mentre gli altri 210 arriveranno entro fine mese.

"Fidim è da sempre attiva nella ricerca medica e farmaceutica attraverso la controllata Rottapharm Biotech, che in questi giorni sta valutando diversi tipi di progetti biotecnologici di collaborazione, su almeno tre fronti, nella lotta contro Covid-19: un vaccino con le tecnologie più avanzate, un trattamento anticorpale contro il virus, e una terapia innovativa per la polmonite interstiziale e la sindrome da distress respiratorio acuto causata dal virus".