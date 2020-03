Coronavirus: Carabinieri Palermo positivi, rientra in servizio linea di comando

23 marzo 2020 a

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - Il generale Arturo Guarino e tutta la linea di comando dei Carabinieri di Palermo è rientrata regolarmente in servizio da questa mattina.Tutti gli ufficiali che lo scorso 11 marzo erano risultati positivi al Covid 19 hanno effettuato la profilassi di rito ed essendo risultati negativi a due tamponi consecutivi, effettuati nei giorni scorsi, continuano il loro lavoro dalle sedi abituali. L'attività istituzionale ed investigativa non si era chiaramente fermata, il comandante aveva continuato a guidare il comando provinciale anche dal suo alloggio da dove era in continuo contatto anche con la prefettura del capoluogo.