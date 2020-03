Coronavirus: Caparini, 'Regione Lombardia promuove iniziative per cibo e medicine a casa' (2)

23 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Con l'obiettivo di ridurre gli accessi dei pazienti in ospedale per il ritiro dei medicinali e supportare la continuità assistenziale dei pazienti, Regione Lombardia ha accolto la proposta di collaborazione di Amgen, azienda multinazionale leader mondiale nelle biotecnologie e di Phse, attiva in Italia nel trasporto di prodotti biofarmaceutici a temperatura controllata nel settore ospedaliero e home delivery.

"Anche in questo caso - sottolinea Caparini - è determinante il contributo di quelle aziende farmaceutiche che si sono rese disponibili a collaborare con i presidi sanitari territoriali per assistere coloro che devono assumere farmaci per proseguire le terapie senza lasciare il domicilio".