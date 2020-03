23 marzo 2020 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Il numero di nuovi decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore è 320. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, in videoconferenza. "Il trend è in calo, anche se un po' meno degli altri dati, visto che ieri erano aumentati di 361". Il numero dei morti sale quindi da 3.456 a 3.776.