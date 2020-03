Coronavirus: Camera penale Milano, 'medici segnalino detenuti a rischio'

23 marzo 2020 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Andrea Soliani, presidente della Camera penale di Milano, lancia un appello affinché "i sanitari e i medici che lavorano in carcere prestino particolare attenzione, in questa situazione di emergenza, per individuare i soggetti più a rischio in caso di contagio. Questo influirebbe sui provvedimenti dei magistrati dei sorveglianza". Parole pronunciate nel suo intervento in videoconferenza alla commissione carceri del Comune di Milano.

"Come penalisti, costretti a stare fuori dal carcere, abbiamo diverse preoccupazioni, perché non sappiamo cosa accade all'interno. Il nostro problema è anche quello di interfacciarci con familiari dei detenuti, che non sanno esattamente quale sia la situazione dentro il carcere", conclude Soliani.