Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "In questo tempo di #coronavirus abbiamo ascoltato una certa retorica della #guerra, come se fosse necessario un approccio militaristico. Non siamo in guerra bisogna rifiutare queste retoriche che sono funzionali a disegni politici pericolosi e inconfessabili: bisogna resistere". Così, su Twitter Antonio Spadaro, direttore della rivista Civiltà cattolica.