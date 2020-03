Mantova: incendia 1200 balle di fieno, arrestato

24 marzo 2020 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Moglia, in provincia di Mantova, hanno arrestato il presunto piromane che ieri pomeriggio, intorno alle 18, in strada Strozza di Suzzara avrebbe incendiato 1200 balle di fieno di una nota azienda agricola. L'uomo aveva con sé quattro accendini e nessun pacchetto di sigarette, un indizio alquanto sospetto. Il 52enne, una volta in caserma, "ha confessato di essere l'autore dell'incendio". Sono ora in corso accertamenti per verificare se anche gli incendi avvenuti nella giornata di domenica con le stesse modalità, possano essere stati commessi dall'arrestato, che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.