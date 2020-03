Coronavirus: SoloAffitti, a Brescia e Lecco case per medici e famiglie malati (2)

24 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Il minimo che potevamo fare, era aiutarli ad avere un luogo in cui tornare a riposare una volta finite quelle lunghe ore di lavoro, senza che siano costretti a spendere troppo. Il nostro pensiero, poi, è andato anche ai malati, e a chi è stato trovato positivo al Covid19, ma non vuole fare la quarantena a casa propria, rischiando di contagiare anche gli altri membri della famiglia. Speriamo che il nostro gesto possa aiutare molte persone in questa difficile lotta", ha concluso.