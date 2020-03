Coronavirus: Huawei e Fastweb, 500 tablet e smartphone per ospedali

24 marzo 2020 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Huawei e Fastweb donano 500 fra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia e del Veneto, equamente divisi fra le due regioni. I dispositivi saranno a disposizione nei prossimi giorni dei malati affetti da Covid-19 in modo da permettere la comunicazione e la vicinanza, benchè virtuale, con i familiari. Tutti i 500 device saranno dotati di sim voce e dati Fastweb e saranno forniti già configurati e pronti per l'utilizzo.

"Uno degli aspetti critici segnalati dagli operatori sanitari è proprio quello dell'isolamento dei malati dai propri cari, in una fase di grande di sofferenza; obiettivo di questa iniziativa è di offrire un supporto psicologico grazie alla tecnologia", si legge nella nota. "Il contributo si inserisce in una serie di iniziative più ampie che le due aziende stanno mettendo in campo, anche in risposta all'appello lanciato dal ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano con l'iniziativa solidarietà digitale".