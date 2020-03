Coronavirus: Gdf, più di 33mila persone controllate in Lombardia, 276 denunce (2)

24 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Contestualmente, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono proseguiti i controlli per bloccare i fenomeni speculativi di aumento ingiustificato dei prezzi e le altre condotte fraudolente nella commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti. Sono state denunciate 21 persone per i reati che vanno dalla frode in commercio alle manovre speculative, sono state scoperte oltre 22.800 mascherine vendute abusivamente, al di fuori di ogni canale di tracciabilità oppure a prezzi esorbitanti (in alcuni casi superiore del 2000% ai prezzi prima di emergenza), nonché altri 840.000 presidi sanitari, fra cui gel e disinfettanti, venduti illegalmente.

Fra i casi più particolari vi è stata la denuncia, nel mantovano, dei titolari di due farmacie e di un imprenditore, per aver commercializzato mascherine chirurgiche con una percentuale di ricarico, rispetto al prezzo di acquisto, pari rispettivamente, al 400-635% e al 2000%. I tre sono stati denunciati alla procura di Mantova per il reato previsto dall'articolo 501 bis del codice penale. Analoga condotta è stata scoperta in provincia di Monza dove i finanzieri hanno denunciato il titolare di una parafarmacia che vendeva mascherine con un ricarico del 300% rispetto al prezzo di acquisto.

Rilevante l'indagine dei finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano che hanno analizzato i dati forniti dai gestori dei portali di commercio elettronico, a seguito della quale hanno sequestrato centinaia di prodotti disinfettanti e presidi medici e denunciato per 'manovre speculative su merci' 9 persone, nazionali ed esteri, attivi in Italia, che avevano innalzato i prezzi dal 100 al 400% rispetto a quelli praticati prima dell'emergenza sanitaria. I finanzieri stanno anche sostenendo alcune strutture sanitarie, come in provincia di Brescia, nella consegna urgente di materiale sanitario nei casi di indisponibilità di corrieri, evitando ritardi nella distribuzione.