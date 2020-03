Coronavirus: Gallera, 'Bertolaso malato ma al lavoro e determinato'

24 marzo 2020 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Guido Bertolaso si è buttato così tanto in questo lavoro, che ieri aveva qualche linea di febbre e oggi è risultato positivo" al Covid-19. "Ma oggi l'ho già sentito tre volte e non l'ho mai sentito così determinato". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in diretta su Facebook. "Ora è a riposo dal punto di vista fisico, ma lo stimolo a lavorare è ancora più grande. Sta bene e continua a lavorare per consegnare quest'opera importante. Forza Guido".