Coronavirus: Gallera, 'da ieri nessun nuovo caso a Codogno'

24 marzo 2020

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Rispetto a ieri non si sono registrati nuovi casi di positività al coronavirus a Codogno, il paese in provincia di Lodi in cui si è registrato il primo caso in Italia. Le persone positive a Codogno sono 268, invariati nelle ultime 24 ore, ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nella provincia di Lodi i positivi sono 1.860, in aumento di 43 casi e a Lodi città lodi 331, in crescita di dieci.