Coronavirus: Musumeci, 'mille posti letto in alberghi e residence per asintomatici positivi'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "Non tutti i cittadini asintomatici risultati positivi possono stare in isolamento nel proprio domicilio e evitare il contatto con i conviventi, ci sono appartamenti di due stanze. Come si fa a chiedere al cittadino di stare in isolamento in quelle condizioni? Così abbiamo immaginato di avere a disposizione almeno mille posti letti ricavati in residence e alberghi". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, in diretta Facebook.