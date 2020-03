Coronavirus: Musumeci, 'non oso immaginare se focolaio fosse partito dalla Sicilia'

24 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "Tutta Italia guarda alla Sicilia con diffidenza, non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se il primo focolaio fosse partito dalla Sicilia. Qualcuno avrebbe avuto facile gioco a utilizzare i luoghi comuni con cui si è pensato in maniera irresponsabile di giudicare noi siciliani, non oso immaginarlo". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci in diretta Facebook. "Invece, noi siciliani ci sentiamo parte integrante di questa comunità nazionale, siamo osservati da tutti con diffidenza - dice -facciamo in modo di prenderci una piccola rivincita sul piano dell'orgoglio. E la sanità siciliana sta rispondendo in maniera puntuale".