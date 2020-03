Coronavirus: assessore Rolfi, 'credito agevolato a imprese agricole in tutta Lombardia'

24 marzo 2020 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - A ottobre, prima dell'emergenza coronavirus, la Regione Lombardia ha stanziato 5,5 milioni di euro per il credito agevolato alle imprese agricole lombarde. Una misura volta a incentivare gli investimenti, promuovendo l'abbattimento degli interessi bancari sui finanziamenti. Erano previste ulteriori agevolazioni, fino ad arrivare all'abbattimento del 100 per cento del tasso di interesse, per le aziende agricole situate nei comuni colpiti dal maltempo della scorsa estate. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, che ha colpito economicamente le aziende agricole della Lombardia, queste agevolazioni saranno estese a tutto il territorio regionale. L'aumento del contributo sarà valido fino al termine dell'emergenza coronavirus.

"È una misura essenziale - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, che ha promosso l'iniziativa - per il nostro comparto". "Le aziende agricole lombarde hanno bisogno di liquidità - ha aggiunto - e la Regione sta intervenendo in qualsiasi modo possibile per essere al loro fianco". "Favorire l'accesso al credito significa stimolare gli investimenti".