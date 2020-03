Femminicidio: Carfagna, 'da Maria Antonietta Rositani messaggio di speranza'

25 marzo 2020 a

a

a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Quella di Maria Antonietta Rositani è una storia di coraggio e di forza che, in un momento difficile come questo, ci porta un messaggio di speranza: dopo un anno di lotte, di interventi e di sofferenza, finalmente Maria Antonietta è tornata a casa dai suoi figli. E' sopravvissuta al tentato omicidio da parte dell'ex marito che le aveva gettato addosso benzina e dato fuoco, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"A fine luglio -ricorda- sono andata a trovarla all'ospedale di Bari dove era ricoverata. Ricordo, mentre le stringevo le mani, la tenacia, la voglia di farcela e di tornare a vivere, di far conoscere la sua storia a tutte le donne perseguitate, maltrattate, minacciate e picchiate da partner o ex partner violenti. Le sono vicina oggi ancora più di ieri e, appena l'emergenza Covid-19 sarà finita, vorrei invitarla alla Camera dei deputati, per riabbracciarla e vederla guarita. Bentornata a casa Maria Antonietta”.