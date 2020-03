25 marzo 2020 a

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "Si chiama Ilaria, ha 32 anni, è di Potenza. Ha fatto parte della missione 64 sulla #OpenArms e ora è in prima linea #Covid 19 come medico di emergenza a Bergamo. Salvare vite in mare e a terra. Grazie!!". Lo scrive Open Arms sul suo profilo Twitter postando la fotografia della operatrice umanitaria e medico con la mascherina.