Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "Si chiama Paola, ha fatto parte della Missione 72 sulla #OpenArms e ora è in prima linea #Covid19 come medico nel reparto di terapia intensiva di Milano. La priorità è sempre la stessa, in mare e a terra: salvare vite. Grazie, sempre". Così, su Twitter, l'ong Open Arms.