Coronavirus: Uil Sicilia, 'aiuti in arrivo per lavoratori, impossibile stimare richiesta'

25 gennaio 2020 a

a

a

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "Oggi è impossibile quantificare il numero delle richieste di accesso alla cassa integrazione in deroga e sapere se i fondi saranno sufficienti. E invece certo che gli uffici della Regione devono attrezzarsi per procedere con celerità e massima efficienza onde evitare ulteriori ritardi. Non sappiamo stimare se le risorse per la Sicilia saranno sufficienti ed è giusto chiederne altre, ma certo dobbiamo cominciare a spendere subito e bene quelle già destinate. Per questo il confronto è fondamentale". Così il leader della Uil Sicilia Claudio Barone dopo l'accordo siglato tra parti sociali e governo regionale. "Questo sindacato vigilerà affinché ci sia la massima sollecitudine verso imprese e lavoratori - aggiunge - Importante, infine, che nel provvedimento siano stati inseriti nuovi settori come pesca, edilizia e commercio".