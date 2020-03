Coronavirus: sindacati chimici lombardi, 'buona riuscita sciopero'

25 marzo 2020 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Le segreterie lombarde di Uiltec Uil, Femca Cisl e Filctem Cgil - che rappresentano i lavoratori dei settori dell'energia, chimici e tessili - esprimono "un sentito ringraziamento ai lavoratori e a i nostri delegati per il grande lavoro che stanno svolgendo e per i risultati della mobilitazione indetta per oggi. La buona riuscita dello sciopero regionale è stata accompagnata con la capacità e la concretezza per non interrompere le attività davvero necessarie nelle produzioni de i nostri comparti di pubblica utilità", si evidenzia nella nota.

La mobilitazione "aveva l'obbiettivo di sostenere l'iniziativa delle Confederazioni nei confronti del governo che si è reso disponibile a rivedere l'elenco delle attività fondamentali, che possono quindi continuare a produrre. Le notizie che arrivano in queste ore ci conforta per un possibile esito positivo. La fermata oggi significa ridurre le occasioni di contagio, in una regione come la Lombardia in cui per lavoro si muovono ed incontrano quotidianamente milioni di persone", si sottolinea.

"Ora il nostro impegno sarà, come già avveniva, di fare applicare pienamente e correttamente il protocollo Cgil Cisl Uil e associazioni datoriali, per garantire a coloro che devono continuare a lavorare di poterlo fare in sicurezza e nella tutela della loro salute e far rispettare quanto previsto dal Dpcm, dove i prefetti dovranno ora coinvolgere le organizzazioni sindacali nei territori per le autocertificazioni delle imprese", conclude la nota.