Coronavirus: a Milano controlli su 12mila persone, 363 denunciate per violazione misure

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Nella provincia di Milano le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine sono state 12.218, di cui 363 denunciate per violazione delle disposizione del Dcpm per il contenimento del coronavirus e una per false attestazioni. Gli esercizi commerciali controllati, si spiega dalla Prefettura di Milano, sono stati 5.161. Quattro titolari sono stati denunciati e otto sono stati sanzionati, mentre quattro esercizi commerciali sono stati sospesi.