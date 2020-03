26 marzo 2020 a

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - – E stata temporaneamente chiusa per un incendio la statale 186 a Monreale, in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate in uno stabile limitrofo alla strada all'altezza del km 13, in località Pioppo. Il traffico è deviato.