Coronavirus: Bonometti, 'imprese hanno bisogno di mascherine, rischio rinviare ripresa'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Sul fronte della sicurezza sanitaria "anche nelle poche fabbriche che stanno lavorando la situazione si sta complicando. Gli imprenditori hanno costantemente necessità di ricevere i dispositivi di protezione individuale per tutelare i propri dipendenti, ma i blocchi e la centralizzazione della raccolta dei materiali rallentano l'intero processo di approvvigionamento. Di questo passo, tra ritardi, burocrazia ed egoismi l'uscita da questa crisi si posticiperà drammaticamente. Con tutte le conseguenze sociali che ne deriveranno". Lo afferma Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia.

“In un momento di grande difficoltà, richiamandoci all'unità e al buon senso, lanciamo un grido d'allarme per la mancanza di materiale di protezione negli ospedali, per quei medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno contribuiscono alla cura dei nostri malati", continua Bonometti.

Il presidente di Confindustria Lombardia sottolinea che "ancora oggi le dogane ci vietano di fare entrare questo tipo di materiale in Italia. Il Ministro degli Esteri intervenga con ancora più determinazione presso le ambasciate e gli Stati da cui provengono i dispositivi. E' una guerra contro il tempo e dobbiamo fare presto. La situazione in Lombardia è molto complicata, per questo chiediamo di agire tempestivamente".