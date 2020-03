Coronavirus: 9 sindaci del Palermitano donano respiratore a ospedale Cefalù

26 marzo 2020 a

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - I nove sindaci dei Comuni del Distretto sanitario 33 (Cefalù, Castelbuono, San Mauro Castelverde, Pollina, Collesano, Isnello, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri) hanno aderito alla campagna di raccolta fondi per il potenziamento della Terapia intensiva della Fondazione Giglio di Cefalù (Palermo), donando 13.500 euro. "Sicuri di interpretare - scrivono in una nota - il sentimento comune delle nostre popolazioni che, pur nella pochezza del 'quantum', costituisce espressione della nostra vicinanza alla meravigliosa realtà della sanità siciliana qual è l'ospedale Giglio. Una donazione da destinare all'acquisto di uno o più ventilatori polmonari".

"Il contributo economico e ancor prima soprattutto la vostra espressione di vicinanza per la realtà ospedaliera che mi onoro di rappresentare - ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, ringraziando i sindaci - costituiscono un grandissimo elemento di supporto alla nostra azione di contrasto al Coronavirus e di presa in carico dei pazienti. I sindaci, alla luce dell'apertura ai pazienti Covid-19 dell'ospedale, "sottolineano la necessità che vengano adottate le misure più idonee per salvaguardare la salute dei dipendenti e dei pazienti".

"E' un invito che abbiamo già fatto nostro - ha concluso il presidente Albano - con il continuo aggiornamento di procedure e percorsi assistenziali tesi alla sicurezza di pazienti e operatori".