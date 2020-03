Coronavirus: accordo Lombardia-parti sociali per accesso ammortizzatori in deroga

26 marzo 2020 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia e Parti sociali hanno sottoscritto, il 23 marzo scorso, l'accordo quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il coronavirus. La cassa integrazione in deroga è destinata a tutti i datori di lavoro del settore privato che non hanno altre tutele e che quindi non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali. Dai dati Inps, la platea sarà di circa 400.000 lavoratori.

Oggi è stato approvato il decreto dirigenziale che disciplina le regole procedurali e il modello di accordo sindacale standard, che è richiesto per le imprese con più di 5 dipendenti. Il decreto verrà messo a disposizione stasera sul portale regionale (sarà pubblicato lunedì 30 marzo sul Burl). Le imprese sono invitate a profilarsi sul portale Gefo sistema informativo (Gefo.servizirl.it/dgformazione), inserendo anche le unità produttive per le quali si chiederà la cassa integrazione. L'operazione potrà essere fatta dal legale rappresentante o dal professionista incaricato. Sempre sullo stesso sito è presente il manuale online nel quale troverete tutte le risposte necessarie alle compilazioni.

In caso di difficoltà tecniche informatiche ci si può rivolgere al call center 800.131.151 oppure scrivere ad [email protected] Casella di posta per problemi interpretativi Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell'Accordo, da lunedì 30 marzo sarà attiva la casella di posta elettronica: [email protected] Domande e applicativo regionale Nei primi giorni della prossima settimana, le aziende potranno cominciare a presentare formalmente le domande di cassa integrazione. Info sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it e sull'applicativo regionale 'Finanziamenti on line'.