Coronavirus: Anci Lombardia, 'serve confronto e condivisione tra istituzioni' (2)

26 marzo 2020

(Adnkronos) - "Tenere insieme costantemente, nel modo più coordinato e coerente possibile, le iniziative ed i provvedimenti di tutti i livelli istituzionali. Rinforzare e riorganizzare, integrandola e coinvolgendo pienamente i Comuni, la rete della risposta sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale territoriale. La prevenzione, il tracciamento nei tempi più rapidi possibili dei contagi e del trattamento dei soggetti a rischio ed in quarantena, il pre ed il post ospedaliero rappresentano uno snodo fondamentale sul quale dai Comuni già viene e può ancor più venire un contributo essenziale" le richieste.

Sul tema della tenuta organizzativa e finanziaria dei Comuni, il presidente Guerra ha dichiarato: "Maggiori spese per il contrasto dell'emergenza e, insieme, il tracollo delle entrate, tributarie, extratributarie, da tariffe dei servizi pubblici, in mancanza di interventi urgenti e di dimensioni straordinarie di immissione di risorse per la liquidità immediata e per la prospettiva, condurrebbero al collasso ed al blocco dei Comuni. Purtroppo i vari provvedimenti sinora adottati non prevedono ancora quanto sarebbe necessario per le Amministrazioni locali in questa drammatica condizione. Anche i Comuni infatti sono un settore in crisi al pari dei settori economici più esposti alle conseguenze dell'emergenza. È indispensabile e urgente quindi intervenire in modo sostanziale a sostegno degli enti locali".