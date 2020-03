Coronavirus: Anci Lombardia, 'serve confronto e condivisione tra istituzioni'

26 marzo 2020 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "I Comuni, in prima fila come sempre nella tutela delle proprie comunità e del Paese, in questo momento drammatico, rivolgono un appello agli altri livelli istituzionali, Province, Regione, Stato, perché si definisca in Lombardia una modalità permanente di confronto e condivisione nella gestione del contrasto alla diffusione del Covid19, della cura e dell'assistenza e poi delle prospettive di risarcimento, sostegno e rilancio al nostro tessuto economico e sociale". Così il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in un documento inviato, tra gli altri, al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al presidente Anci Antonio Decaro.

"Il documento che abbiamo inviato - ha dichiarato Guerra - è stato assunto nella seduta odierna dell'Ufficio di presidenza di Anci Lombardia, sentiti i presidenti e vice presidenti dei Dipartimenti tematici, e rappresenta un contributo unitario di proposte e richieste, formulate in spirito di piena e leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, nel lavoro di contrasto all'emergenza", si sottolinea.