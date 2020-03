Coronavirus: 'Spesa a domicilio', la mappa online con i negozi per i milanesi

26 marzo 2020 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Dalla panetteria sotto casa, passando per la macelleria, l'ortolano o la pescheria di fiducia, sino al negozio di detergenti per la casa e la persona, senza dimenticare le esigenze dei nostri amici a quattro zampe; e ancora, pizzerie e rosticcerie che preparano piatti per chi non sa o non può cucinare, a cui si aggiungono gli operatori alimentari presenti in 12 mercati comunali coperti e 50 edicole cittadine.

Sono solo alcune delle oltre 370 attività che hanno aderito ad oggi a "Spesa a domicilio", la mappa on line e georeferienziata del Comune di Milano per far conoscere a tutti i cittadini le attività di vicinato presenti nei quartieri che oltre ad essere aperte, come previsto dal decreto dell'11 del 12 marzo e dall'ordinanza di Regione Lombardia, effettuano consegne a domicilio. "Abbiamo pensato di fornire un servizio utile ai milanesi per trovare, nelle immediate vicinanze della propria abitazione, piccole attività commerciali disponibili ad effettuare consegne a domicilio nel quartiere, preziose in questo momento di emergenza dovuta al Covid 19", dichiara l'assessora alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani.

"Vogliamo valorizzare quelle piccole realtà economiche di vicinato che sono al centro della vita economica di ogni quartiere e che possono risultare strategiche per limitare gli spostamenti all'interno della città e della singola zona. Una valida alternativa per la propria spesa alla grande distribuzione che oggi richiede lunghe code e tempi di attesa, anche per la consegna a domicilio. Con una semplice telefonata, i piccoli commercianti possono rispondere in modo efficace ai bisogni soprattutto degli anziani e delle persone costrette a casa", conclude l'assessore.