Coronavirus: 'Spesa a domicilio', la mappa online con i negozi per i milanesi (2)

(Adnkronos) - Un elenco nato dalla collaborazione del Comune di Milano con i nove municipi della città, Confcommercio Milano e il suo sistema associativo, le associazioni di via e il supporto delle principali social street presenti in città. Tre gli obiettivi perseguiti del progetto: il primo è mettere a disposizione, per ogni quartiere, un elenco delle piccole attività aperte e disponibili a consegne a domicilio, soprattutto per anziani, persone sole e malati; il secondo è quello di evitare il più possibile assembramenti e limitare le lunghe file presso la grande distribuzione; il terzo, e forse più importante, è la valorizzazione del commercio di vicinato inteso come presidio territoriale e ricchezza del quartiere.

La mappa, oltre a consentire di visualizzare le attività presenti nel proprio quartiere, riporta anche alcune informazioni come l'indirizzo, i recapiti di contatto, le modalità di pagamento e di consegna (in proprio o a mezzo vettore) con i relativi costi o gratuità.

Nella stessa sezione è disponibile anche un apposito format di adesione, dedicato agli esercizi che vorranno aderire all'iniziativa inserendo sulla mappa le informazioni riguardanti la propria attività, dichiarando allo stesso tempo che le operazioni di consegna sono effettuate nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, come previsto dalla legge e dai decreti ministeriali. Milano Aiuta è la sezione del portale del Comune di Milano dove trovare tutti i servizi e le informazioni utili al cittadino in questo momento di emergenza.