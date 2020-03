Milano: vede polizia e si lancia nel Naviglio con 5mila euro

26 marzo 2020 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Intervento bizzarro per una Volante a Milano nel pomeriggio. L'allarme è scattato in via Lodovico il Moro per una rapina in strada ai danni di una donna che era stata minacciata da un uomo, armato di un coltello secondo il racconto della vittima, che si era fatto consegnare il cellulare. Quando gli agenti hanno rintracciato il presunto autore è arrivata un'altra auto in auto ed è sbucato un altro uomo di origine nordafricana che alla vista del lampeggiante ha iniziato a scappare lanciandosi nel Naviglio grande.

Poiché il Naviglio è quasi in secca cadendo si è fratturato una gamba ed è stato recuperato con l'aiuto dei vigili del fuoco e trasportato al Niguarda per la frattura riportata. Con sé aveva 5.000 euro.

Nell'abitazione di Corsico, dove vive con altri connazionali, sono stati trovati pochi grammi di hashish, sostanza per la quale è un nordafricano è stato indagato sul posto per spaccio. "Al momento non si conosce la motivazione della detenzione di una somma di denaro cosi ingente", fanno sapere gli investigatori che non hanno ancora finito le procedure di identificazione dell'uomo ricoverato in ospedale.