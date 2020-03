Coronavirus: militari russi sanificano strade Nembro

27 marzo 2020 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Non si ferma la lotta al contrasto al coronavirus tra le strade di Nembro, uno dei comuni in provincia di Bergamo che conta il più alto numero di vittime. In questo momento è in corso un'operazione di sanificazione, da parte di alcuni militari russi, davanti al ricovero della piccola cittadina di circa 11mila abitanti. Una grande cisterna militare si è fermata davanti al ricovero di anziani dove ci sono state 35 vittime, diversi gli uomini - chi in tuta bianchi, chi in tuta blu - che sanno procedendo alle operazioni di sanificazione.