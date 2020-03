Coronavirus: studio GB stima decine di migliaia di morti in più in Europa

27 marzo 2020 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute/Dpa) - Probabilmente l'Europa registrerà decine di migliaia di decessi in più per coronavirus quest'anno anche nello scenario migliore, almeno secondo uno studio britannico appena pubblicato. L'allarmante previsione arriva dai ricercatori dell'Imperial College di Londra, autori di uno studio ad hoc. I ricercatori hanno stimato che 279.000 persone moriranno nella regione dell'Europa e dell'Asia centrale, inclusa la Russia, nei prossimi 250 giorni, se tutti i Paesi utilizzassero le severe misure già in atto nella maggior parte delle nazioni europee.

A livello globale, circa 1,9 milioni di persone probabilmente moriranno quest'anno dopo un'infezione da Covid-19, e questo anche se tutti i Paesi adottassero misure di allontanamento sociale. E questo è lo scenario migliore. Se venissero adottate solo misure di mitigazione a breve termine - imponendo un rigoroso allontanamento sociale solo mentre i decessi raggiungono il picco in ciascun paese - il bilancio delle vittime a livello globale potrebbe superare i 10 milioni. Se i governi non avessero intrapreso alcuna azione, invece, questo dato avrebbe potuto raggiungere quota 40 milioni, con un massimo di 7 miliardi di persone infettate dal virus, hanno stimato i ricercatori.

"Stimiamo che il mondo debba affrontare un'emergenza sanitaria violenta e senza precedenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha affermato Patrick Walker, uno degli autori del rapporto.

"I nostri risultati suggeriscono che tutti i paesi si trovano ad affrontare una scelta tra misure intensive e costose per contrastare la trasmissione o rischiare che i sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti", ha detto ancora Walker. "Tuttavia, i nostri risultati evidenziano che un'azione rapida, decisa e collettiva adesso salverà milioni di vite il prossimo anno".