Bergamo: morto Piero Busi, per 59 anni sindaco di Valtorta

27 marzo 2020 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - E' scomparso all'età di 86 anni Piero Busi, per 59 anni sindaco di Valtorta, Comune in provincia di Bergamo. Busi, diventato primo cittadino di Valtorta a 27 anni aveva lasciato l'incarico lo scorso anno. Era ricoverato da qualche giorno all'Istituto Don Palla. Busi, commendatore all'ordine della Repubblica, è stato anche presidente della Comunità Montana Valle Brembana per 25 anni, dell'ospedale San Giovanni Bianco, dell'Usl di Zogno, del gruppo azione locale, dello Sci Club e della casa di risposo Don Palla di Piazza Brembana.

“Grazie Piero per l'esempio di politico del territorio che ci hai lasciato, per quanto hai fatto per il Comune di Valtorta, per la Comunità Montana, per l'Ospedale di San Giovanni Bianco e per il Don Palla”, scrive su Facebook il presidente della Comunità Montana Valle Brembana e sindaco di Lenna, Jonathan Lobati. “Porgo a nome di tutta la Comunità Montana Valle Brembana le sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Valtorta. Buon viaggio commendatore e salutaci la Provvidenza”.