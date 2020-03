Coronavirus: Sala, 'nulla come prima, Milano sarà preparata alla ripartenza'

28 marzo 2020 a

a

a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Quando l'emergenza coronavirus sarà finita "niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera. Milano, dice Sala, "ha il dovere per sé stessa e per il sistema sanitario di resistere" alla diffusione del contagio di Covid-19. "La guerra non è affatto finita", anche se i milanesi "si stanno comportando bene e di questo li ringrazio. Da parte mia sto cominciando a pensare come sarà la ripartenza. Lo so bene che è prematuro e che mi espongo alle critiche, ma ritengo che sia fondamentale essere preparati e non improvvisare".

Il sindaco di Milano sottolinea che nella ripartenza "non esisterà un giorno 'uno' in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido 'ripartiamo'. Sarà una ripartenza graduale che non esclude stop and go". Al momento il primo cittadino è al lavoro "su tre grandi capitoli che dovranno essere la base della ripartenza. Il primo: va modificato il sistema delle infrastrutture. In primis penso ai trasporti e la mobilità perché cambierà il nostro modo di muoverci. Ma penso anche alle infrastrutture digitali perché questa emergenza ci ha insegnato che la fame di banda larga è enorme. Ne sto già parlando con i grandi operatori".

Poi "va fatto un piano per gli spazi di grande concentrazione, dallo stadio ai cinema. Pensiamo a San Siro. Non è solo il fatto di essere seduti uno di fianco all'altro, ma penso ai grandi assembramenti all'ingresso per i controlli. Fino a oggi sulla tutela della salute ha prevalso la sicurezza. Bisognerà cambiare. Vale per il macro come per il micro". Ad esempio i cinema. "È semplicistico dire metto una poltrona sì e una poltrona no e una fila sì e una fila no. Ma come si entra? Come si esce? Oggi è difficile vedere delle opportunità da questa tragedia, ma qualche lezione dobbiamo impararla".