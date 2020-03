28 marzo 2020 a

a

a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - E' stata distrutta dalle fiamme la cancelleria centrale dei Gip al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sono sviluppate proprio in quella stanza e non hanno provocato particolari danni ad altre parti dell'edificio. Sul posto sono ancora presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, mentre si stanno valutando le possibili cause delle fiamme.